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إصابة صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة

السبت 04 يونيو 2022 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صيادين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة



غزة/سما/

أصيب صيادان اثنان، اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أطلقتها بحرية الاحتلال الإسرائيلي تجاههم خلال عملهما في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جنود البحرية الإسرائيلية فتحوا نيران رشاشاتهم تجاه قوارب الصيادين العاملين في بحر شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة الصيادين تامر رامي بكر، وتامر سليمان بكر، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن كثافة إطلاق النيران أدت إلى تدمير محرك القارب الذي كان يعمل عليه الصيادان بكر، ويعد مصدر رزقهما الوحيد.

وكانت البحرية الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق اليوم ستة صيادين في بحر محافظتي غزة وشمال القطاع.

#غزة #بحرية الاحتلال

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