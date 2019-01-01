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طلبة أردنيون يقاطعون "تحالف من أجل الإنسانية" لدعمها الاحتلال

السبت 04 يونيو 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة أردنيون يقاطعون "تحالف من أجل الإنسانية" لدعمها الاحتلال



عمان / سما /

أعلن طلبة في جامعات أردنية، مقاطعتهم منظمة "تحالف من أجل الإنسانية"، بسبب ترويجها للاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكر طلبة من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية، أنهم قرروا التخلي عن منصب "سفير الأردن"، لدى منظمة التحالف من أجل الإنسانية، بعد ثبوت دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

 

والمنظمة مقرها ألمانيا، وتتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي، بيد أنها تروج للاحتلال الإسرائيلي.

 

وخلال الأشهر الماضية، قاطع طلبة ورياضيون وناشطون عرب، فعاليات تشارك فيها أطراف إسرائيلية.

 

وبرغم موجات التطبيع في العالم العربي، إلا أن مقاطعة الاحتلال لا تزال تحظى بتفاعل كبير، ويعتبر التطبيع مجرّما لدى عدة دول، ولدى نقابات في دول لديها علاقات مع الاحتلال، مثل مصر والأردن.

 

 

 

 

 

 

#الأردن #جامعات أردنية #الاحتلال

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