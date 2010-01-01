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شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

السبت 04 يونيو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه



وكالات / سما /

أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، انفصالها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه.

وأكدت المغنية الكولومبية (45 عاما)، أنها انفصلت عن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عاما، بعد 11 عاما من العلاقة التي أنجبا خلالها طفلين وهما ميلان وساشا.

وجاء في بيان شاكيرا: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرا لتفهمكم".

والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان (9 سنوات) وساشا (6 سنوات).

وكانت صحيفة "EL Periodico" الكتالونية، أكدت في وقت سابق أن علاقة بيكيه وشاكيرا تمر بأزمة، مشيرة إلى أن المدافع الإسباني خان فعلا المطربة الكولومبية.

وأكدت الصحيفة أن الثنائي لم يظهرا سويا منذ مارس الماضي سواء في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المؤشرات الأخرى على انهيار علاقة الثنائي، كانت الأغنية الجديدة التي أطلقتها شاكيرا في شهر إبريل Te felicito، وتعبر كلماتها عن اللوم والعتاب، بالإضافة إلى سفر الكولومبية مرتين إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية في مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.

ويعتبر الثنائي بيكيه وشاكيرا من أشهر الزيجات التي يتحدث عنها العالم من حين لآخر نظرا للشهرة الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما في مجاله.

#جيرارد بيكيه #شاكيرا

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