  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

السبت 04 يونيو 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة عربية تعلن عن اكتشاف نفطي كبير



وكالات / سما /

أعلن وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الرمحي لوكالة الأنباء العمانية على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الطاقة والمعادن العماني إلى أنّ احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليًّا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

 
#دولة عربية #النفط

الأكثر قراءة اليوم

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

مصدر فلسطيني: الإدارة الأمريكية غير متحمسة لتعيين مبعوث لعملية السلام لهذه الأسباب..

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

"من قتل شيرين أبو عاقلة ؟".. نيويورك تايمز: هذه أفضل وسيلة ممكنة لإثبات الحقائق

إيران : بإمكان إسرائيل مهاجمتنا في الأحلام فقط

المغرب واسرائيل

الإعلام المغربي يعلن عن اتفاق تعاون جديد مع اسرائيل

الدعاليس

معروف يكشف عن نتائج زيارة رئيس لجنة المتابعة الحكومية إلى القاهرة

رئاسة مؤتمر العاملين بالاونروا: تم اعادة العلاوة السنوية للموظفين والمفوض يقوم بدور كبير لحماية المؤسسة

الاتصالات الفلسطينية