إيران : بإمكان إسرائيل مهاجمتنا في الأحلام فقط

طهران / وكالات /

قالت السلطات الإيرانية، إنه "بإمكان إسرائيل مهاجمة إيران بالأحلام فقط، وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".

وكشف مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، في مقابلة أجرتها معه قناة "NRK" النرويجية، آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا، مؤكدا على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال في معرض تعليقه على تهديد رئيس وزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمواصلة استهداف البرنامج النووي الإيراني، أثناء استقباله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، "بإمكان الصهاينة مهاجمة إيران بالأحلام فقط وعندما يرون هذا الحلم لن يستيقظوا منه أبدا".

وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في لقائه مع غروسي، بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا.

وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن بلاده "عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم".

وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.