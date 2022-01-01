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أبو العسل يطلع وفدا طلابيا أميركيا على معاناة المواطنين في الأغوار

السبت 04 يونيو 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

أطلع محافظ أريحا والأغوار جهاد ابو العسل، اليوم السبت، وفدا طلابيا أميركيا على الأوضاع في الأغوار، والمعاناة التي يتكبدها المواطنون جراء ممارسات دولة الاحتلال.

ووضع أبو العسل الوفد الطلابي من جامعتي "ويست بوينت "و"ييل" الأميركيتين، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المحافظة، في صورة ما يجري على الأرض، سواء من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، أو السياسة التي ينتجها الاحتلال يوميا من قتل وتهجير وتنكيل.

ونوه إلى أن دولة الاحتلال تثبت للعالم أجمع عبر هذه الممارسات أنها غير معنية بالسلام وتعمل من اجل إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية، مؤكدا حق شعبنا العيش بحرية وكرامة كسائر شعوب الأرض.

وأضاف المحافظ أبو العسل، ان شعبنا الفلسطيني يعمل ويسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن احقاق الحقوق الوطنية المتمثلة في الحرية، والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإنهاء معاناة شعبنا، والعمل الجاد من أجل إنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل لمقررات الشرعية الدولية.

وقام الوفد الضيف بجولة في أروقة متحف الشهيد ياسر عرفات، الذي يضم مقتنيات الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وصور الحصار والدمار الذي اقترفته سلطات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية.

#الأغوار الشمالية #جهاد أبو العسل #أريحا

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