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كوبا: مصرع 3 أشخاص وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف بسبب الاعصار

السبت 04 يونيو 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوبا: مصرع 3 أشخاص وانهيار 60 مبنى وإجلاء الآلاف بسبب الاعصار



وكالات / سما /

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وانهار قرابة الـ60 مبنى وغادر الآلاف منازلهم بحثا عن مأوى، بعد أمطار غزيرة، اجتاحت العاصمة الكوبية "هافانا"، بسبب إعصار "أغاثا".

ووفقا لـ"أ ف ب"، فقد أعلن معهد الأرصاد الجوية الكوبية أن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم، تستمر طوال نهار الجمعة"، متوقعا استمرارها خلال اليوم السبت.

ولفت إلى أن "العاصفة ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة وتتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة، وبالتالي من المتوقع أن تصل إلى شبه جزيرة فلوريدا اليوم السبت".

من جهتها، أعلنت السلطات الكوبية تسجيل "60 حادث انهيار لمبانٍ في "هافانا"، حيث تم إجلاء حوالى 400 شخص، بينما غادر نحو ألفي شخص آخرين منازلهم بحثا عن مأوى".

يشار إلى أن موسم الأعاصير يبدأ في الأول من يونيو/ حزيران من كل عام، وينتهي في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في شمال المحيط الأطلسي وخليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.

#الاعصار #كوبا #هافانا

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