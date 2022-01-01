  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

السبت 04 يونيو 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بالاختناق، اليوم السبت، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع فعالية رفضا لمخطط التهجير والتوسع الاستيطاني بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن بنبن الفعالية أقيمت بمشاركة عشرات المتضامنين من داخل أراضي العام 48، وأهالي مسافر يطا، في منطقة الركيز المؤدية الى المسافر.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين واعتدى عليهم بالضرب والركل، وتفريقهم بالقوة.

الجدير بالذكر، أن هذه الفعالية تقام بشكل أسبوعي بتنظيم من لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الفاعلة وأهالي مسافر يطا رفضا لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتبار منطقة المسافر منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانيا فيها.

#مسافر يطا #يطا #الاحتلال #الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

"الوضع سيزداد سوءا".. بوتين يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

الأخبار الرئيسية

الدعاليس

معروف يكشف عن نتائج زيارة رئيس لجنة المتابعة الحكومية إلى القاهرة

رئاسة مؤتمر اتحادات العاملين في الاونروا: تم اعادة العلاوة السنوية للموظفين ولنا مطالب أخرى

روسيا

محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا

البيت الابيض: بايدن يقرر تأجيل زيارته الى اسرائيل والمنطقة الى شهر يوليو المقبل

162110304567264500

مصدر فلسطيني: الإدارة الأمريكية غير متحمسة لتعيين مبعوث لعملية السلام لهذه الأسباب..

الاتصالات الفلسطينية