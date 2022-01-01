إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بالاختناق، اليوم السبت، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع فعالية رفضا لمخطط التهجير والتوسع الاستيطاني بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن بنبن الفعالية أقيمت بمشاركة عشرات المتضامنين من داخل أراضي العام 48، وأهالي مسافر يطا، في منطقة الركيز المؤدية الى المسافر.

وأطلق جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين واعتدى عليهم بالضرب والركل، وتفريقهم بالقوة.

الجدير بالذكر، أن هذه الفعالية تقام بشكل أسبوعي بتنظيم من لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الفاعلة وأهالي مسافر يطا رفضا لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتبار منطقة المسافر منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانيا فيها.