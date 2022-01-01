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أوكرانيا تتهم تركيا وسوريا بشراء قمح سرقته روسيا سرقته من أراضيها

السبت 04 يونيو 2022 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تتهم تركيا وسوريا بشراء قمح سرقته روسيا سرقته من أراضيها



وكالات - سما-

قالت السلطات الأوكرانية، إن “تركيا  اشترت الحبوب التي سرقتها روسيا من أوكرانيا”، متهمًة روسيا بإرسال قرابة 100 ألف طن من القمح “مسروقة” من البلاد منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرًة أن تلك الشحنات “أنشطة إجرامية”.

وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيل بودنار، ذكر للصحافيين، أنه طلب المساعدة من السلطات التركية والشرطة الدولية “الإنتربول” للتحقيق بشأن الضالعين في شحن الحبوب التي تمر عبر المياه التركية.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس”، نقلت عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن السفن التي تحمل الحبوب يمكنها مغادرة الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ما اسماها “ممرات إنسانية”.

وكشفت السفارة الأوكرانية في بيروت، عن أن روسيا أرسلت لحليفتها سوريا ما يقدَّر بمائة ألف طن من القمح “مسروقة” من أوكرانيا منذ غزت البلاد.

وتابعت السفارة: “إن الشحنات تشمل واحدة على متن السفينة ماتروس بوزينيتش التي ترفع العلم الروسي والتي رست في ميناء اللاذقية السوري في أواخر أيار (مايو)”.

وأظهرت لقطات بالأقمار الصناعية من بلانيت لابس “بي بي سي” في 29 أيار (مايو) أن السفينة ذاتها راسية في اللاذقية.

وأوضحت السفارة الأوكرانية في لبنان، أن القمح الذي نُقل على متن السفينة “سُرق” من منشآت تخزين أوكرانية في مناطق احتلتها حديثاً القوات الروسية.

وأضافت: “القمح مسروق من منشأة تجمع القمح من ثلاث مناطق أوكرانية في صومعة واحدة”، مردفًة: “هذا نشاط إجرامي”، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع السلطات السورية لكنها لم تتلقّ رداً.

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