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محمد عارضة أحد أبطال نفق الحرية مهدد بالقتل

السبت 04 يونيو 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عارضة أحد أبطال نفق الحرية مهدد بالقتل



رام الله / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المعزول المجاهد محمد قاسم أحمد العارضة احد ابطال نفق الحرية يتعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن إيشل من السجناء الجنائيين اليهود، ما يشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على حياته، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلك التهديدات.

وأفاد الأسير محمد عارضة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن إدارة سجن إيشل تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيين يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين اليهود، لافتًا إلى أن إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله.

من جهتها حملت مؤسسة مهجة القدس دولة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد قاسم عارضة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الصهيوني لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة التي تستهدف الأسير عارضة وأسرى نفق الحرية وباقي الأسرى في السجون، والعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحق أسرانا البواسل في السجون الصهيونية، وأن المساس بحياتهم من شأنه إشعال السجون وخارجها وما يترتب على ذلك من تداعيات.

#محمد عارضة

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