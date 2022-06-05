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وزير الأوقاف يكشف عن رسوم الحج لهذا العام

السبت 04 يونيو 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يكشف عن رسوم الحج لهذا العام



رام الله / سما /

أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الاوقاف والشؤون الدينية اليوم السبت ، ان رسوم الحج للعام الجاري 2022-2023 سيبلغ ن 2700 - 2800 دينار اردني.

وزير الاوقاف اعلن ان قرعة الحج لهذا العام ستكون غدا الأحد 5/6/2022 الساعة العاشرة صباحاً بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة البيرة/ الشرفة- حي الجنان

أملا على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الحجيج حجّهم وان يعيدهم إلى بلادهم مكللين بالقبول ومدثرين بالصحة والعافية إنه سميع مجيب.

وكانت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اعلنت أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية.

وطالبت كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

#وزارة الأوقاف #الحج #قرعة الحج #حاتم البكري

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