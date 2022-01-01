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معروف يكشف عن نتائج زيارة رئيس لجنة المتابعة الحكومية إلى القاهرة

السبت 04 يونيو 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يكشف عن نتائج زيارة رئيس لجنة المتابعة الحكومية إلى القاهرة



غزة / سما /

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، عن زيارة الوفد الحكومي، برئاسة عصام الدعليس، لمصر.


وقال في تصريح لإذاعة الأقصى المحلية: إن زيارة الوفد الحكومي، برئاسة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس لمصر، تأتي في سياق العلاقة التجارية المباشرة مع الأشقاء المصريين وهي استكمال للزيارة الأولى نهاية العام الماضي.


وأكد بأن زيارة الدعاليس هذه المرة "تأتي لمتابعة أين وصلت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في العديد من الملفات من جانب، ومن جانب آخر محاولة حل بعض القضايا التي ترتبط بأليات الاعمار المصرية والتبادل التجاري ومحاولة إعادة النظر في الكثير من تفاصيلها".


وشدد معروف على أن "الزيارة حققت نتيجة فيما يتعلق بآلية ادخال مواد الإعمار اللازمة، وتم تخصيص منطقة في معبر رفح لتكون بديلاً عن ادخال الشاحنات المصرية وتفريغ البضائع اللازمة وإعادة تحميلها عبر شاحنات فلسطينية".


وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه "عند الانتهاء من التفاهمات والتوافق على الشروع بتنفيذ بعض الاتفاقات، سيُعلن عنها بشكل محدد وواضح".

#عصام الدعاليس #سلامة معروف #غزة #القاهرة #مصر

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