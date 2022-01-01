رئاسة مؤتمر اتحادات العاملين في الاونروا: تم اعادة العلاوة السنوية للموظفين ولنا مطالب أخرى

غزة / سما /

قالت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في بيان له انه نتيجة لجهود المؤتمر وثباته على موقفه في الدفاع عن حقوق الموظفين التي سلبت خلال الفترة السابقة فقد اثمرت هذه الجهود وهذا الثبات بإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي بالإضافة الى التزام إدارة الاونروا بعدم تجاوز نسبة 7.5% للموظفين على نظام المياومة".

واضاف البيان "ان المؤتمر يعتبر هذه الخطوة الإيجابية في استعادة الحقوق وفي نفس الوقت لا زال هنالك الكثير من الحقوق التي سلبت خلال الفترة السابقة وهي بحاجة الى صبر وثبات وخارطة طريق ليتم استعادتها مثل رفع التجميد عن زيادة مكافئة نهاية الخدمة وصندوق الادخار كما تم الاتفاق عليها في برنامج زمني في مؤتمر بيروت 2019".

وتابع "ان غلاء الأسعار والتضخم الهائل في جميع الدول المضيفة لن يحل بإعادة العلاوة المجمدة، بل يتم بزيادة جميع رواتب العاملين حسب نسبة التضخم وغلاء أسعار السلع ومشتقات البترول وهذا سيكون في صلب محادثات المؤتمر والاتحادات خلال الفترة القادمة من اجل ضمان كرامة الموظفين والتي لا تقدر بثمن".

وقال بيان رئاسة المؤتمر العام "إننا اذ نثمن خطوات الإدارة التي أعلن عنها رئيس هيئة الموظفين بناء على لقاء المفوض مع رئيس المؤتمر في غزة لنثمن أيضا جهود المفوض العام الدائمة والمتواصلة من اجل الحفاظ على هذه المؤسسة والتي تعتبر الشاهد الاممي على قضيتنا وبذل كل الجهود لتامين التمويل اللازم وكذلك التزامه بأغلاق الملفات الثلاثة التي تطرق لها رئيس هيئة شئون الموظفين فى بيان اليوم فأننا لا ننسى ان نشكر عطوفة ممثلي الدول المضيفة (المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن الدكتور احمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والسيد والسيد قاسم حسين المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية ) على دعمهم ورعايتهم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الإدارة املين في الاستمرار بالعمل مع جميع الأطراف والشركاء من اجل حماية الاونروا وتحسين ظروف عمل الموظفين وحماية حقوقهم".

وتابع البيان "سيتم قريبا ترتيب لقاء مع الإدارة لوضع برنامج زمني لرفع التجميد عن الحقوق التي جمدت خلال الفترة السابقة وأيضا لوضع إطار عملي لمواجهه غلاء الأسعار الفاحش والتضخم الذي أثر بشكل كبير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين".