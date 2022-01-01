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التجمع الوطني لأسر الشهداء: (70) شهيداً سقطوا برصاص جيش الاحتلال "خلال 2022"

السبت 04 يونيو 2022 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الوطني لأسر الشهداء: (70) شهيداً سقطوا برصاص جيش الاحتلال "خلال 2022"



رام الله / سما /

قال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات صباح يوم الثلاثاء، إن عدد الشهداء وصل منذ مطلع العام الجاري إلى 70 شهيدا في جميع محافظات الوطن، وذلك بعد ارتقاء الفتى الشهيد عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله ، قبل يومين.

وأوضح صبيحات، في بيان صحفي صدر عنه، أن هذا العدد يشمل الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وقطاع غزة ، وداخل أراضي عام 1948.

ونوه إلى أن من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا، (أقل من 18 عاما)، و5 سيدات.

وأشار إلى أن محافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء هذه المحافظة 21 شهيداً، آخرهم الشهيد بلال عوض قبها، الّذي أرتقى الأربعاء الماضي.

#التجمع الوطني #الشهداء

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