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محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا

السبت 04 يونيو 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا



وكالات / سما /

اعتبر تقرير نشره موقع The Hill الأمريكي، أن الدول الغربية تدرك أن سياسة العقوبات و"عزل روسيا" لا تحقق النتائج المرجوة، وأصبحت تسعى لإيجاد طريقة مقبولة للتسوية مع موسكو.

وأشار كاتب التقرير المحلل ويليام مولوني إلى أن "الإجراءات التقييدية تضر بالاقتصادات الغربية أكثر (منها بالاقتصاد الروسي).. حيث وصل الروبل إلى أعلى مستوى له منذ عامين في مايو، وتحقق صادرات الطاقة والزراعة الروسية عائدات قياسية لموسكو".

واعتبر الكاتب، أن واشنطن فشلت في حشد العالم ضد روسيا، إذ لم توافق سوى 65 دولة فقط من أصل 195 دولة، على الانضمام إلى نظام العقوبات الأمريكي، بينما رفض "عمالقة" مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا المشاركة في الحرب الاقتصادية ضد موسكو.

وحسب مولوني، فإن "كل هذا يشير إلى أن روسيا ليست القوة العظمى الأكثر عزلة في العالم، ولكن ربما الولايات المتحدة نفسها هي كذلك".

وختم المحلل بالقول: "منذ وقت ليس ببعيد، كان الحديث عن النصر ("تدخلنا للفوز") أو تغيير النظام المحتمل في روسيا ("بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة") وأن "على الأوكرانيين أنفسهم أن يقرروا (أهداف الحرب النهائية)"، من المقولات الشائعة في جميع أنحاء الغرب. والآن يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها في موقف مختلف، ويكافحون من أجل إيجاد طريق مقبول نحو حل وسط لإنهاء الحرب".

#روسيا #الولايات المتحدة الأمريكية #الغرب

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