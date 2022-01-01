بنزيما يسجل هدفا عالميا في شباك الدنمارك (فيديو)

وكالات / سما /

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما تألقه هذا العام، وسجل هدفا عالميا خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بضيفه الدنماركي في افتتاح مشوار المنتخبين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح بنزيما باب التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 51، بعدما تبادل الكرة مع زميله نكونكو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتلاعب بثلاثة مدافعين لمنتخب الدنمارك ليضع الكرة على يمين الحارس كاسبر شمايكل.

وهذا الهدف هو الـ50 لبنزيما هذا الموسم، حيث سجل 44 هدفا مع فريقه ريال مدريد و6 أهداف مع منتخب فرنسا.

ولسوء حظ بنزيما، فإن منتخب بلاده فرط في تقدمه بهدف أمام الدنمارك وخسر المباراة بشكل مفاجئ بنتيجة 1-2.

وبهذا الانتصار الثمين، يحقق منتخب الدنمارك أول ثلاث نقاط متساويا مع منتخب النمسا الذي تصدر المجموعة الأولى من المستوى الأول بفضل فوزه خارج ملعبه على كرواتيا بثلاثية دون رد.

وتلعب النمسا مع الدنمارك في الجولة المقبلة، الاثنين المقبل، فيما تحل فرنسا ضيفة على كرواتيا.