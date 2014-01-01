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نيمار يسخر من احتفال ميسي ورفاقه بكأس "فيناليسيما"

السبت 04 يونيو 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يسخر من احتفال ميسي ورفاقه بكأس "فيناليسيما"



وكالات / سما /

سخر نجم منتخب البرازيل نيمار داسيلفا من احتفالات لاعبي الأرجنتين بالفوز بكأس "فيناليسيما 2022"، الذي يجمع بطل قارة أوروبا مع نظيره بطل قارة أمريكا الجنوبية.

وتوج منتخب الأرجنتين، حامل لقب كوبا أمريكا 2021، بكأس "فيناليسيما 2022"، بعد فوزه على المنتخب الإيطالي، حامل لقب "يورو 2020"، بثلاثية دون رد،  في مباراة استضافها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، الأربعاء الماضي.

وأثناء الاحتفال بالكأس، ردد لاعبو منتخب الأرجنتين أغنية تسخر كلماتها من المنتخب البرازيلي، حيث يعرف أن البلدين بينهما تاريخ طويل من العداء الكروي.

وكتب نيمار تعليقا على الفيديو المنتشر لسخرية لاعبي الأرجنتين من منتخب بلاده قال فيه "هل فازوا بكأس العالم؟".

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن تعليق نيمار قد يتسبب في توتر علاقته مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله حاليا في باريس سان جيرمان الفرنسي وسابقا في برشلونة الإسباني.

جدير بالذكر أن آخر تتويج لمنتخب الأرجنتين بكأس العالم كان في عام 1986، علما بأن رفاق ميسي خسروا نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا.

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