حركة حماس تُعقِّب على نتائج انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

غزة / سما /

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت 4 يونيو 2022، بيانًا صحفيًا تعقيبًا على نتائج انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة، والتي جرت بالأمس.

وباركت الحركة، لعموم أبناء شعبنا وللصيادلة الفلسطينيين إنجاز العرس الديمقراطي الوطني للنقابة في قطاع غزة، مقدمة التهنئة الخالصة لكتلة القدس لفوزها في هذه الانتخابات وحصولها على أغلبية المقاعد، وكتلة المستقبل المنافسة.

وأكدت على أن هذه الانتخابات التي تأتي في إطار عملية الانتخابات النقابية والطلابية المتواصلة لتعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا ونخبه وتمسكه بخياراته الوطنية ورفضه لمصادرتها أو التعدي عليها، مشددة على مدى الحاجة الملحة لإجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه على أسس من الشراكة الوطنية والعمل الوحدوي بعيدا عن سياسات التفرد والإقصاء وتدمير المؤسسات الوطنية.