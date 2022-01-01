  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اكثر من 3 آلاف مولود جديد في غزة خلال الشهر الماضي

السبت 04 يونيو 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 3 آلاف مولود جديد في غزة خلال الشهر الماضي



غزة / سما /

سجَّل قطاع غزة خلال مايو الماضي، 3 آلاف و106 مواليد جُدد، و210 حالة وفاة، حسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني.

وأظهرت إحصائية الأحوال أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألف و588 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8 % بواقع ألف و518 مولودة.

وأشارت الإحصائية إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت "ألف و184"مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 639 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 500 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 421 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 362 مولوداً جديداً.

الوفيات

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 210 حالة وفاة خلال مايو المُنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 106 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 50.4 %، مقابل 104 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 49.5 %.

#غزة #مولود #الداخلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

اذاعة جيش الاحتلال : حماس خرجت الى الهجوم..

"الوضع سيزداد سوءا".. بوتين يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

بينيت يوجه رسالة "استغاثة" لإنقاذ حكومته

الأخبار الرئيسية

روسيا

محلل أمريكي: الغرب بات يتطلع لتسوية مع روسيا

البيت الابيض: بايدن يقرر تأجيل زيارته الى اسرائيل والمنطقة الى شهر يوليو المقبل

162110304567264500

مصدر فلسطيني: الإدارة الأمريكية غير متحمسة لتعيين مبعوث لعملية السلام لهذه الأسباب..

88eJT

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

0229b0c0-c901-4a56-9ec6-09f78131b2aa-3588-000003e16283768c_19

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

الاتصالات الفلسطينية