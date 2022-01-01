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المرور بغزة: 30 إصابة بـ 66 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

السبت 04 يونيو 2022 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة: 30 إصابة بـ 66 حادث سير خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم السبت 4 يونيو 2022، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 28 مايو وحتى 3 يونيو الجاري.

وأفادت إحصائية المرور، بأن 66 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها 30 إصابة، منها إصابة بجروح خطيرة، و12 إصابة بجروح متوسطة، و17 إصابة بجروح طفيفة.

وذكرت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 61 مركبة، من ضمنها دراجتان ناريتان.

وسجلت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 264 حادثاً مروريًا وقعت في محافظات قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي، خلفت الحوادث أربع وفيات، و145 إصابة، منها خمسة بجروح خطيرة، و60 بجروح متوسطة، و80 بجروح طفيفة.

#المرور بغزة #حادث سير

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