  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 04 يونيو 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباحي اليوم السبت 4 يونيو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5921 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8929 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5761 مواطنين و128 أجنبياً، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8736 مواطناً، و132 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

"الوضع سيزداد سوءا".. بوتين يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

بينيت يوجه رسالة "استغاثة" لإنقاذ حكومته

روسيا تنوي استعادة 3 مواقع ذات صلة تاريخية بها في القدس

الأخبار الرئيسية

البيت الابيض: بايدن يقرر تأجيل زيارته الى اسرائيل والمنطقة الى شهر يوليو المقبل

162110304567264500

مصدر فلسطيني: الإدارة الأمريكية غير متحمسة لتعيين مبعوث لعملية السلام لهذه الأسباب..

88eJT

غزة: نتائج انتخابات نقابة الصيادلة

0229b0c0-c901-4a56-9ec6-09f78131b2aa-3588-000003e16283768c_19

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

الأوقاف تعلن موعد إجراء قرعة الحج في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية