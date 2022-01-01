إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباحي اليوم السبت 4 يونيو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5921 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8929 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5761 مواطنين و128 أجنبياً، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8736 مواطناً، و132 أجنبياً، و57 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.