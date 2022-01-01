رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر اعتداء قوات الاحتلال على موكب تشييع جثمان الشهيد الطفل عودة محمد عودة صدقة (17 عاما) في قرية المدية غرب رام الله، وعشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات المنددة بالاستيطان وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

كما تناولت تحذير نادي الأسير من خطورة الوضع الصحي للأسير خليل عواودة، المضرب عن الطعام لليوم الـ94.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ عشرات الإصابات في الضفة والاحتلال يعتدي على المشاركين في جنازة الشهيد عودة صدقة

_ الاحتلال يفرج عن الأسيرة شذى عودة

_ فتوح يهنئ نبيه بري لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

_ بيغن وريغان بحثا طرد اللاجئين الفلسطينيين من لبنان باجتياح 1982

_ حملة شعبية في أميركا تطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير مناصرة

_ قوات القمع تقتحم "قسم 3" في "ريمون" ومخاطر كبيرة على مصير الأسير عواودة

_"الفاو": تراجع طفيف في أسعار الأغذية عالميًا والقمح يواصل ارتفاعه

_ عريضة في الكونغرس تطالب بمنع المساعي الإسرائيلية للانضمام الى برنامج الإعفاء من التأشيرة

_ "الغداء الأخير"

الأيام:

_ تشييع حاشد للطفل الشهيد عودة في المدية والاحتلال يعتدي على المشاركين

_ الاحتلال يدعي اعتقال 3 مسلحين حاولوا التسلل من غزة

_ عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي للاعتداءات الاستيطانية

_ إعادة انتخاب د. شوقي صبحة نقيبًا للأطباء

_ واشنطن تعبر عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في القدس والضفة الغربية

_ جمعية حقوقية اسرائيلية: لا يوجد مانع قانوني من رفع العلم الفلسطيني

_ بينيت: إسرائيل تشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار

_ موسكو: عملية نقل ملكية "كنيسة ألكسندر" بالقدس الى روسيا ستنتهي قريبا

_ "بتسيلم": هكذا تبدو "منظومة التحقيقات" لدى "الشاباك"

_ عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"القدس":

_ إصابات خلال مسيرات ضد الاستيطان

_ بينيت: اسرائيل أمام حالة من الانهيار

_ تفاصيل جولة بايدن للمنطقة

_ عشرات الآلاف يصلون بالأقصى

_ واشنطن قلقة بشأن العنف في القدس والضفة

_ هآرتس: بيغن وريغان ناقشا ترحيل اللاجئين عام 82

_ نتنياهو يعد مشروع قانون "القدس الكبرى"