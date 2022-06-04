اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

رام الله/سما/

شهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 4-6-2022، استقرارا في التداولات المصرفية الصباحية كما استقر سعر الدولار مقابل الشيكل في السوق السوداء.

وجاءت أسعار العملات في قطاع غزة والضفة الغربية على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.34

سعر صرف الدينار مقابل الشيكل: 4.71

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل: 3.56

سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.18

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل قابل للتغير خلال ساعات نهار اليوم، وذلك وفقا للتداولات المصرفية في بورصة فلسطين والسوق المحلي.