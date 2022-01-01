دحلان يبارك فوز قائمة المستقبل في انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

أبو ظبي/سما/

بارك قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، محمد دحلان، لنقابة الصيادلة في قطاع غزة، وكل القوى المشاركة نجاح انتخاباتهم.

وقال في تصريح صحفي، "أخص بالتهنئة الأخوات والأخوة في (قائمة المستقبل)، الذين حصلوا على 6 مقاعد في مجلس النقابة، بعد منافسة مع فصائل كبيرة ذات تاريخ وتجربة حزبية طويلة".

وأضاف دحلان، "برهنت هذه الانتخابات، ونسبة الإقبال العالية على تعطش شعبنا، بمختلف فئاته، لممارسة الديمقراطية، نهجاً وسلوكاً في كل مؤسساتنا الوطنية، والحاجة لترسيخ مبدأ تداول السلطة والاحتكام لصناديق الاقتراع".

كما بارك للصيادلة نجاح هذه التجربة الديمقراطية، مشددا على أنه لا بديل عن الشراكة الوطنية تحت سقف الديمقراطية الكاملة، التي تمنح الجميع فرصة الحضور في المشهد الوطني والمؤسسي.

واختتم دحلان حديثه، قائلا، "أتقدم بالشكر لكل كوادر وكادرات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في سبيل إنجاح هذه العملية الديمقراطية، فقد تابعت جديتهم وعملهم الجماعي وروح الفريق التي تمتعوا بها، فهي أقصر الطرق لنيل ثقة الجمهور وتحقيق الصالح الوطني".