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المنتخب الوطني للمواي تاي يحصد 3 ميداليات ملونة في بطولة العالم

السبت 04 يونيو 2022 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

- حقق المنتخب الوطني للمواي تاي، 3 ميداليات، ذهبية وبرونزيتين، في بطولة العالم المقامة في العاصمة الإماراتية، والتي تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، حيث تكوّن المنتخب من لاعبين داخل الوطن والشتات.

وانتزع لاعب برنامج الإعداد الأولمبي، أحمد هلال ذهبية البطولة، بإنجاز يسجل للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب، بعد أن تغلب على منافسيه من لبنان وإيران.

أما أمير العملة فحصل على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على خصومه من لبنان وسوريا وفرنسا، قبل أن يضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة، كما توجت دانا عاكف بالبرونزية في منافسات السيدات.

#مواي تاي #فلسطين

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