  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

الجمعة 03 يونيو 2022 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة



رام الله/سما/

تمكن تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين بانتخابات نقابة الأطباء، من الفوز في الانتخابات  التي جرت، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية،  بـ 6 فروع من أصل 8 مقابل فوز مرشحي حركة فتح في فرعين فقط.

وفازت القائمة المهنية المستقلة بجميع مقاعد فرع مدينة طولكرم، ومدينة قلقيلية، وكذلك جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد نجحت قوائم حركة فتح في منطقتين فقط وهما رام الله بسبعة مقاعد من أصل تسعة ، و بيت لحم بتسعة مقاعد كاملة.


 
وبحسب النتائج النهائية لانتخابات نقابة الأطباء، فقد أعيد انتخاب الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين)، نقيبًا بالتزكية.

وفازت قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية، فيما فازت جنين الموحدة المستقلة بالتزكية، وفي قلقيلية فازت القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد، وكذلك الأمر في نابلس ، فيما حققت قائمة القدس وأريحا المستقلة الفوز بـ 8 مقاعد من أصل 9.

وفي الخليل، فازت قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.

#انتخابات نقابة الاطباء

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

تقرير ايراني معارض: "الحرس الثوري" صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

بينيت يوجه رسالة "استغاثة" لإنقاذ حكومته

رئيس "الموساد" الأسبق: "إسرائيل" تتمزق وتنهار ذاتيا

الأخبار الرئيسية

0229b0c0-c901-4a56-9ec6-09f78131b2aa-3588-000003e16283768c_19

صحيفة أمريكية: قد تكون هذه هي الحرب الكبرى التي تطال العالم بأسره

الأوقاف تعلن موعد إجراء قرعة الحج في فلسطين

"الوضع سيزداد سوءا".. بوتين يتحدث عن أزمة الغذاء العالمية

بينيت يحذر من انهيار الدولة العبرية كما انهارت مرتين في السابق

واشنطن تعبر عن قلقها العميق بشأن العنف المستمر في القدس والضفة الغربية

الاتصالات الفلسطينية