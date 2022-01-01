نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالضفة

رام الله/سما/

تمكن تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين بانتخابات نقابة الأطباء، من الفوز في الانتخابات التي جرت، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية، بـ 6 فروع من أصل 8 مقابل فوز مرشحي حركة فتح في فرعين فقط.

وفازت القائمة المهنية المستقلة بجميع مقاعد فرع مدينة طولكرم، ومدينة قلقيلية، وكذلك جنين ونابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد نجحت قوائم حركة فتح في منطقتين فقط وهما رام الله بسبعة مقاعد من أصل تسعة ، و بيت لحم بتسعة مقاعد كاملة.





وبحسب النتائج النهائية لانتخابات نقابة الأطباء، فقد أعيد انتخاب الدكتور شوقي صبحة (مرشح المستقلين)، نقيبًا بالتزكية.

وفازت قائمة طولكرم المهنية المستقلة بالتزكية، فيما فازت جنين الموحدة المستقلة بالتزكية، وفي قلقيلية فازت القائمة المهنية المستقلة بجميع المقاعد، وكذلك الأمر في نابلس ، فيما حققت قائمة القدس وأريحا المستقلة الفوز بـ 8 مقاعد من أصل 9.

وفي الخليل، فازت قائمة خليل الرحمن المهنية المستقلة ب 6 مقاعد و 3 مقاعد لقائمة حركة فتح.