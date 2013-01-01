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الصحة: الوفد الطبي لزراعة الكلى يصل الى قطاع غزة

الجمعة 03 يونيو 2022 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: الوفد الطبي لزراعة الكلى يصل الى قطاع غزة



غزة/سما/

وصل الى مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الجمعة الوفد الطبي لزراعة الكلى برئاسة د. عبدالقادر حماد رئيس وحدة زراعة الاعضاء بمستشفى جامعة ليفربول في بريطانيا ، حيث باشر مع الطاقم الطبي المحلي اجراء اولى عمليات المرحلة 26 من البرنامج الأول لزراعة الكلى بدعم كريم من مؤسسة وقف الواقفين في جنوب أفريقيا ، حيث اوضح د. عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلية الصناعية بمجمع الشفاء الطبي انه تم البدء بالمرحلة 26 بتجهيز 3 حالات للزراعة بعد اتمام كافة الترتيبات والفحوصات اللازمة ، مبينا انه قد تم اجراء أولى العمليات صباح اليوم الجمعة .

جدير بالذكر ان البرنامج الاول لزراعة الكلى قد أتم بنجاح اجراء 80 عملية منذ انطلاقه عام 2013 , اضافة الى تنفيذ عديد البرامج التدريبية للكادر المحلي وذلك في اطار جهود وزارة الصحة المستمرة لتوطين خدمة زراعة الكلى والتخفيف من معاناة المرضى .



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#الصحة الفلسطينية #قطاع غزة

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