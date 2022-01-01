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إنخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمياً

الجمعة 03 يونيو 2022 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنخفاض أسعار النفط وارتفاع الذهب عالمياً



واشنطن/سما/

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت - نيويورك) نسبة واحد بالمئة خلال الجلسة الآسيوية لتستأنف عقود خام نيمكس الارتداد من الأعلى لها منذ التاسع من آذار 2022.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز القادم 0.94 بالمئة لتتداول عند مستويات 116.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 117.55 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 116.87 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.78 بالمئة لتتداول عند 117.34 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 118.26 دولار للبرميل .

إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت- نيويورك ) اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى بثلاثة أسابيع، بدعم تراجع مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1,874.06 دولار، الأعلى منذ 9 أيار الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,869.07 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1,868.18 دولار.

#اسعار النفط عالميا #اسعار الذهب عالميا

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