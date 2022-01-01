فيديو: المقدسي العباسي يغادر سلوان بالدموع بعد قرار إبعاده

القدس المحتلة/سما/

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، المواطن المقدسي، مراد غازي العباسي عن مدينة القدس، إثر قرار أصدرته محكمة الاحتلال مؤخرا يقضي بإبعادة تعسفيا إلى الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنه يشكل خطرًا على الأمن.



وودع مراد ظهر الجمعة أفراد عائلته في مشهد اختلطت فيه الدموع بالأهات، ليغادر مسقط رأسه في بلدة سلوان التي عاش فيها 42 عاما متواصلة، دون أمل في الرجوع إليها مرة أخرى، ذلك أن قرار المحكمة يقضي بإبعاده بشكل نهائي.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أبلغت داخلية الاحتلال العباسي أن معاملة لم الشمل الخاصة به توقفت، وسلمته ورقة لمراجعتها، ولا حقا تفاجأ بقرار إبعاده نهائيا عن بلدة سلوان والقدس.



