حماس: الضفة ذاهبة نحو المواجهة الشاملة مع الاحتلال والمقاومة ليست في محل امتحان

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الضفة الغربية ذاهبة إلى المواجهة المباشرة والشاملة مع الاحتلال، مبينا أن الموضوع مسألة وقت وتراكمات، وهناك تطور وتراكم في حالة المقاومة الشعبية والجماهيرية والمسلحة.

وأضاف "نحن اليوم نتحدث عن عدم قدرة الاحتلال على دخول أي منطقة دون وجود مواجهات أو اشتباكات توقع إصابات في صفوف الاحتلال".

وأكد بدران أن ما جرى في مدينة القدس المحتلة من مسيرة الأعلام الإسرائيلية والاقتحامات، أعطى صورة للعالم أن مدينة القدس ليست تحت السيادة الإسرائيلية بسبب الاجتماعات الأمنية المكثفة، والعدد الكبير من قوات الاحتلال الذي تم تخصيصه لتأمينها.

وأوضح أن ما قدمه الإعلام الفلسطيني في القدس، أظهر أن صورة السيادة الإسرائيلية في القدس صورة مهزوزة، خاصة وأن مظاهر وجود الفلسطيني والعلم الفلسطيني وهتافات المقاومة كانت بادية وظاهرة، ما أحدث قلقا لدى الاحتلال ونخبه السياسية والعسكرية. وأشار إلى أن الفلسطينيين أفشلوا محاولات الاحتلال لإجراء تغييرات في المسجد الأقصى على مدار سنوات طويلة، بالإضافة إلى التقسيم الزماني والمكاني.

المقاومة ليست بمحل امتحان أما فيما يتعلق برد المقاومة على الاقتحامات الاستيطانية، فنوه بدران إلى أنه من حق الناس أن يبدو وجهة نظرهم في أداء وخطوات المقاومة، لأنها جزء من الشعب، الذي هو أهم مصادر القوة لديها.

واستدرك بالقول: "من جانب آخر فإن المقاومة ليست في محل امتحان وعندما نتحدث عن مقاومة غزة فنحن نتحدث عن مقاومة لديها طبيعة خاصة وطبيعة عمل مختلفة، وفي كل المحطات أثبتت قيادة المقاومة أنها قادرة على تحقيق الكثير".

وبحسب بدران، فإن قيادة المقاومة قيادة حكيمة وحازمة وواعية وتدرس كل الخيارات، وهي قيادة غير مرتبطة بحركة حماس وحدها وإنما بمختلف الفصائل.

وبين أن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس مرتبط بكثير من الحسابات الميدانية، وليس بالضرورة أن يكون لكل حدث ذات الرد وفي نفس الساحة.

وشدد على أن قطاع غزة لا يتعامل على أساس ردات الفعل، وأن لدى المقاومة رؤية واضحة حول ماذا تريد ومتى تفعل.

وحول تدخلات الوسطاء، قال عضو المكتب السياسي في حماس، إن الحوارات مع الوسطاء كانت تحمل رسائل من الاحتلال مفادها أنه لا يريد التصعيد ولا يريد إجراء تغييرات في القدس والأقصى. وتابع "نحن لا نأمن حديث الاحتلال بأي حال من الأحوال، وأكدنا للوسطاء أن الاحتلال بحد ذاته مشكلة وأن سلوكه سبب للتصعيد".

وشدد بدران على أن المواجهة مع الاحتلال مفتوحة، وبالنسبة لحركة حماس وجود الاحتلال نفسه سبب أساسي للمقاومة وتطورها وعنفوانها واستخدامها كل ما يلزم لمواجهة الاحتلال.

ونوه إلى وجود تواصل ومشاورات على مستوى الفصائل في غزة والضفة والخارج وعلى المستوى الميداني كذلك.