حماس تدين مصادقة الاحتلال على بناء 820 وحدة استيطانية في القدس

القدس المحتلة/سما/

أدان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع مصادقة الاحتلال الاسرائيلي على بناء 820 وحدة استيطانية، على أنقاض مبنى كبير يضمّ 24 شقة سكنية.

وقال القانوع في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن هذه الخطوة تعد محاولة يائسة لبسط السيطرة الصهيونية على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها.

وأكد القانوع أنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أنَّ توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، واستدامة المواجهات في كل مدن ومخيمات الضفة المحتلة كفيل بردع الاحتلال، ووقفه عند حدّه، وإنهاء عدوانه على شعبنا.