بن غفير يزعم: "حماس" حاولت اغتيالي

القدس المحتلة/سما/

زعم النائب اليميني المتطرف بالكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أن حركة حماس حاولت اغتياله.



ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ادعى من خلالها أن حماس حاولت اغتياله قبل أسبوعين، في حين حاول عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، أحمد الطيبي، إيذائه قبل يومين داخل الكنيست نفسه.



وجاءت تصريحات بن غفير على خلفية المشادة الكلامية بين إيتمار بن غفير والطيبي داخل الكنيست، أول أمس الأربعاء، على خلفية فشل اليمين الإسرائيلي في تمرير مشروع قانون جديد يقر "إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية".

وتبادل الطيبي وبن غفير الشتائم داخل الكنيست، قبل أن يفصل بينهما حراس أمن البرلمان الإسرائيلي، ويخرجهما من القاعة.