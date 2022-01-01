  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طهران تتعهد "برد فوري" على أي تحرك غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية

الجمعة 03 يونيو 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تتعهد "برد فوري" على أي تحرك غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية



طهران/سما/

 ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران تعهدت يوم الجمعة “برد فوري” على أي تحرك ضدها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله إن “أي تحرك سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل دون شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران”.

كما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الوزير أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل، العدو اللدود لإيران، تتعارض مع حياد الوكالة.

#طهران #الطاقة الذرية

الأكثر قراءة اليوم

تقرير ايراني معارض: "الحرس الثوري" صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

انخفاض في سعر صرف الدولار

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

"فتح": اغتيال المواطنين والعقاب الجماعي نار يسعرها الاحتلال سترتد حتما على جرائمه الإرهابية

صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

رئيس "الموساد" الأسبق: "إسرائيل" تتمزق وتنهار ذاتيا

جيش الاحتلال: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا

الأخبار الرئيسية

علم-إسرائيل-باب-العامود-مسيرة-الأعلام1-730x438

"إسرائيل" بعد تسييرها لمسيرة الأعلام.. شعور بالرضا أم توجس من "صمت غزة" ؟

بن غفير يزعم: "حماس" حاولت اغتيالي

1240677782

بينيت يوجه رسالة "استغاثة" لإنقاذ حكومته

Screenshot_1

جيش الاحتلال: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا

20220603123746

تقرير: بيغن وريغان بحثا طرد اللاجئين الفلسطينيين من لبنان الى دول أخرى

الاتصالات الفلسطينية