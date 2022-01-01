طهران تتعهد "برد فوري" على أي تحرك غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية

طهران/سما/

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران تعهدت يوم الجمعة “برد فوري” على أي تحرك ضدها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله إن “أي تحرك سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل دون شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران”.

كما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الوزير أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل، العدو اللدود لإيران، تتعارض مع حياد الوكالة.