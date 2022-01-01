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جيش الاحتلال: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا

الجمعة 03 يونيو 2022 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: الحدود اللبنانية تشهد حدثا استثنائيا مع جنودنا



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الحدود اللبنانية شهدت حدثا استثنائيا مع جنوده.


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه في واقعة غير مسبوقة، صوَّب جنود الجيش اللبناني بنادقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المشتركة، صباح اليوم.


وأكدت أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية شهدت حدثا استثنائيا وغير عادي تمثل في وقف جنود الجيش اللبناني أمام طلاب في دورة ضباط مشاه تابعة للجيش الإسرائيلي وصوبوا بنادقهم نحوهم، خلال تواجد الضباط الإسرائيليين داخل عربة جيب بالقرب من الحدود المشتركة.


ووصفت الإذاعة العبرية الواقعة بأنها حادثة استثنائية، بدعوى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة ضمن العمليات الأمنية المعتادة للجيش على الحدود، إلا أن الجنود اللبنانيين وقفوا أمام القوات الإسرائيلية ووجهوا أسلحتهم نحوها.


وأكدت الإذاعة أن "الاحتكاك" بين جنود الجيشين، اللبناني والإسرائيلي، قد انتهى على جانبي الخط الحدودي دون وقوع إصابات.
 

#لبنان #الجيش الاسرائيلي

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