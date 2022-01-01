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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 03 يونيو 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات الآلاف من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48 ومن الضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وأفادت مصادر محلية  بأن عناصر شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال التي منعت عددا من الشبان من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم.

وكانت هيئات وشخصيات مقدسية دعت إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الاعتكاف في رحابه، تأكيدا على إسلاميته وعروبيته، ولمواجهة اقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال للسيطرة عليه وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى.

يشار إلى أن جماعات "الهيكل" المزعوم دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناسبة "عيد نزول التوراة" العبري.

#المسجد الاقصى

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