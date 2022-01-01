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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع

الجمعة 03 يونيو 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع



غزة/سما/

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقة الواحة وسط إطلاق للنار والغاز تجاههم، إضافة إلى فتح خراطيم المياه تجاه مراكبهم، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#الاحتلال #قطاع غزة

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