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صور: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عودة صدقة

الجمعة 03 يونيو 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الطفل عودة صدقة



رام الله/سما/

- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، في قرية المدية غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في القرية، حيث ألقت نظرة الوداع على روحه الطاهرة، ومنه إلى مسجد القرية حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة قوات الاحتلال ضد طفل لم يشكل أي خطر عليهم، حيث أطلقوا الرصاص عليه وأصابوه في القلب مباشرة.

وأكد المتحدثون، في كلماتهم، استمرار نضالنا حتى إنهاء الاحتلال، وأن عمليات القتل والتدمير والإرهاب لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة المسيرة حتى تحقيق ما ضحى الشهداء من أجله.

يذكر أن الطفل صدقة استشهد مساء أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه وإصابته بشكل مباشر في صدره.



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#عودة صدقة #الشهيد عودة صدقة

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