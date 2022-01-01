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35 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 03 يونيو 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
35 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 35 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وانتشرت في شوارع المدينة، وفتشت أمتعة المواطنين، وفحصت بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

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