صورة: البحريني المطبع محمد آل ضريبي يؤدي صلاة تلمودية أمام حائط البراق بالقدس

القدس المحتلة / سما /

متفاخرا بتصهينه، نشر المدرب البحريني المعتمد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، محمد آل ضريبي، صورة له وهو يؤدي صلاة تلمودية بجانب عدد من المتطرفين اليهود في حائط البراق، والذي يطلق عليه الصهاينة “حائط المبكى”.

وظهر “آل ضريبي” في الصورة مرتديا ثوبا أبيضا، وشماغ أحمر، ملاصقا للحائط برفقة مجموعة من اليهود المتطرفين، مؤديا صلاتهم.

وعلق “آل ضريبي” على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” بالقول: “يسعدنا أن نرسل تحياتنا لإخواننا وأحبابنا اليهود بجميع أنحاء العالم ولكافة أفراد الشعب الاسرائيلي العظيم ونتمنى لهم جمعة مباركة وشبات شالوم”.