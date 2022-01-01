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وكالة إيرانية تنفي نبأ اغتيال أحد قادة "فيلق القدس"

الجمعة 03 يونيو 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة إيرانية تنفي نبأ اغتيال أحد قادة "فيلق القدس"



وكالات

نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه لصحة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المعارضة عن اغتيال أحد قادة "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.

ووصف المصدر هذه المزاعم بانها "حرب نفسية" و"أخبار كاذبة"، حسب الوكالة.

جاء هذا النفي بعد أن بدأت بعض وسائل الإعلام المعارضة منذ ساعات تتناقل مزاعم بأن أحد قادة "فيلق القدس" العقيد علي إسماعيل زاده، اغتيل في مدينة كرج غرب طهران قبل عدة أيام.

وأوضح المصدر أنه "قبل عدة أيام لقي أحد كوادر الحرس الثوري مصرعه بحادث في منزله"، وأن أسباب الحادث "لا تزال قيد التحقيق، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن العقيد سقط من ارتفاع في منزله، ما أدى إلى وفاته والتحقيق في ملابسات الحادث مستمر.

يأتي ذلك بعد أيام على اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، أحد عناصر الحرس الثوري بالقرب من منزله في طهران، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

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