  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

الجمعة 03 يونيو 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي



القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

وتواجد في المسجد الأقصى أثناء صلاة الفجر عدد كبير من المواطنين وخاصة من أهالي القدس والداخل المحتل، وذلك تأكيدا على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.

وفي سياق، متصل أدى مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال وعائلات من الخليل صلاة فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي، وبعد الصلاة جرى توزيع الحلوى والمشروبات على المصلين وسط أجواء إيمانية جميلة.

ودعا الشيخ عبد الحميد الشعراوي لضرورة استمرار التواجد والرباط في المسجد الإبراهيمي، مؤكدًا على أهمية ربط المواطنين بالمسجد.

ودعا المسؤولين في السلطة للاهتمام به وعدم تركه لقمة سائغة للاحتلال، مشيرَا إلى أن المسجد الإبراهيمي عانى من ويلات الاحتلال، وعمليات التهويد مستمرة والتي كان آخرها هدم أجزاء من درجه التاريخي وإقامة مصعد للمستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

قرار سعودي هام بشأن ماء زمزم!

بيل غيتس : نحن في الطريق الى جائحة جديدة ....

البيت الأبيض : تعهد بايدن بجعل السعودية منبوذة وتدفيعها الثمن لا يزال قائماً

تقرير ايراني معارض: "الحرس الثوري" صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

انخفاض في سعر صرف الدولار

"فتح": اغتيال المواطنين والعقاب الجماعي نار يسعرها الاحتلال سترتد حتما على جرائمه الإرهابية

الأخبار الرئيسية

بينيت: إسرائيل بقلب النار ومنعنا فتح قنصلية أمريكية بالقدس وغيرنا سياستنا مع حماس

الاحتلال يزعم : اعتقلنا 3 مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة وتنفيذ عملية

صحيفة تكشف كواليس زيارة الرجوب الى القاهرة .. ما علاقة حماس ؟

صحيفة: الاحتلال يطالب القاهرة بالضغط على حماس من أجل هذه القضية

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

الاتصالات الفلسطينية