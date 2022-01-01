الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف المصلين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

وتواجد في المسجد الأقصى أثناء صلاة الفجر عدد كبير من المواطنين وخاصة من أهالي القدس والداخل المحتل، وذلك تأكيدا على التواجد الدائم في المسجد والدفاع عنه.

وفي سياق، متصل أدى مئات المواطنين بينهم نساء وأطفال وعائلات من الخليل صلاة فجر اليوم في المسجد الإبراهيمي، وبعد الصلاة جرى توزيع الحلوى والمشروبات على المصلين وسط أجواء إيمانية جميلة.

ودعا الشيخ عبد الحميد الشعراوي لضرورة استمرار التواجد والرباط في المسجد الإبراهيمي، مؤكدًا على أهمية ربط المواطنين بالمسجد.

ودعا المسؤولين في السلطة للاهتمام به وعدم تركه لقمة سائغة للاحتلال، مشيرَا إلى أن المسجد الإبراهيمي عانى من ويلات الاحتلال، وعمليات التهويد مستمرة والتي كان آخرها هدم أجزاء من درجه التاريخي وإقامة مصعد للمستوطنين.