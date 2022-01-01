  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يشرعون ببناء معرش في خربة الفارسية

الجمعة 03 يونيو 2022 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يشرعون ببناء معرش في خربة الفارسية



رام الله / سما /

شرع مستوطنون، الجمعة، ببناء معرش في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا منذ الصباح، ببناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية، ما يثير التخوفات من طردهم مستقبلا من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استولت، قبل أيام على عدد من المركبات والجرارات الزراعية في المنطقة.

وتشهد الفارسية منذ ما يقارب الشهرين، عمليات تجريف ضخمة يقوم بها المستوطنون؛ توطئة لإقامة "مدرسة دينية" تابعو لمستوطنة "جفعات سلعيت" القريبة من المكان.

الأكثر قراءة اليوم

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

قرار سعودي هام بشأن ماء زمزم!

بيل غيتس : نحن في الطريق الى جائحة جديدة ....

البيت الأبيض : تعهد بايدن بجعل السعودية منبوذة وتدفيعها الثمن لا يزال قائماً

تقرير ايراني معارض: "الحرس الثوري" صفّى قائدا متورطا باغتيال خدائي

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

"فتح": اغتيال المواطنين والعقاب الجماعي نار يسعرها الاحتلال سترتد حتما على جرائمه الإرهابية

الأخبار الرئيسية

بينيت: إسرائيل بقلب النار ومنعنا فتح قنصلية أمريكية بالقدس وغيرنا سياستنا مع حماس

الاحتلال يزعم : اعتقلنا 3 مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من غزة وتنفيذ عملية

صحيفة تكشف كواليس زيارة الرجوب الى القاهرة .. ما علاقة حماس ؟

صحيفة: الاحتلال يطالب القاهرة بالضغط على حماس من أجل هذه القضية

جيروزاليم بوست: اتفاق أمني سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

الاتصالات الفلسطينية