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رئيس "الموساد" الأسبق: "إسرائيل" تتمزق وتنهار ذاتيا

الجمعة 03 يونيو 2022 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الموساد" الأسبق: "إسرائيل" تتمزق وتنهار ذاتيا



القدس المحتلة/سما/

سلطت صحيفة عبرية الضوء على الأوضاع التي تمر بها "إسرائيل" وحالة التمزق الداخلي، وسط تحذيرات من "انهيار ذاتي".

وقال رئيس جهاز "الموساد" الأسبق، تمير باردو، إن "إسرائيل" اختارت تفعيل آلية التدمير الذاتي لديها.

وأضاف باردو مخاطبا الطبقة السياسية: "توقفوا قبل فوات الأوان، نحن لم نتعلم شيئا، عندما نعيش في القرية العالمية، كل شيء مكشوف والكل يشاهد كل يوم ما يجري هنا (..) ألم نتعلم شيئا؟".

ولفت باردو في محاضرة بكلية "نتانيا" تناولت الأوضاع التي تجري في الكنيست خلال الفترة الأخيرة، إلى أن "إسرائيل غنية وميسورة، لكنها ممزقة ونازفة، والمخاطر لا تنقضي، وبعد قليل ستعمل آلية الإبادة الذاتية المتمثلة في الكراهية المتبادلة، فإسرائيل بعد أربع معارك انتخابية في غضون عامين، أقامت حكومة مركبة، نالت الأغلبية في الكنيست، وحتى هذه اللحظة مع 58 نائبا، طالما لم تستبدل، هذه هي حكومة إسرائيل".

ونوه إلى أن "الحزب والائتلاف السابق الذي أطيح به، يرفض الاعتراف بالنتيجة، وبشرعية الحكومة الحالية وصلاحيتها، كما أن مقاطعة المعارضة لمشاريع القوانين لمجرد أن الحكومة هي التي طرحتها على الكنيست، مرفوضة من الأساس"، مؤكدا أن هذا "المفهوم السياسي يؤدي إلى شل عمل الحكومة".

ونبه رئيس "الموساد" الأسبق، إلى أن "الخطاب الإسرائيلي يتميز بانعدام التسامح وبالعنف اللفظي تجاه كل من يفكر بشكل مختلف".

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