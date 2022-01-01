  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطفل صدقة وتطالب بتحرك دولي حقيقي

الخميس 02 يونيو 2022 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة إعدام الطفل صدقة وتطالب بتحرك دولي حقيقي



رام الله / سما /

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إعدام الطفل عودة محمد عودة صدقة (17 عاما)، مساء اليوم الخميس، وذلك بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، غرب مدينة رام الله. 

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذه الجريمة الجديدة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

كما طالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بتحرك جدي وحقيقي لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها وتصعيدها.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : المالية تعلن موعد صرف الدفعة المالية لراتب شهر 5

يديعوت: السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطًا شديدة على إدارة بايدن وتتبنى هذا التكتيك ..

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

إسرائيل تفرض إغلاقا على معابر الضفة وغزة الأحد القادم

“راجمات هيمارس وصواريخ جافلين” مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا وروسيا “غاضبة” ..

البيت الأبيض : تعهد بايدن بجعل السعودية منبوذة وتدفيعها الثمن لا يزال قائماً

الأخبار الرئيسية

"فتح": اغتيال المواطنين والعقاب الجماعي نار يسعرها الاحتلال سترتد حتما على جرائمه الإرهابية

f4228392081f92645625b134a9571ba2

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب مدينة رام الله

إحباط بالسلطة .. مجلة اسرائيلية تكشف خبايا مكالمة الرئيس عباس وبلينكين

منصور

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

zlXo4

موقع أميركي: البنتاجون يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية