  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية : استمرار المجتمع الدولي في سياساته المزدوجة يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه

الخميس 02 يونيو 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : استمرار المجتمع الدولي في سياساته المزدوجة يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه



رام الله / سما /

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية جريمة إعدام الطفل عودة محمد عودة صدقة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المدية غرب رام الله، وكافة الجرائم المروعة "التي نفقد فيها يوميا فلذات أكبادنا وثمرات قلوبنا".

وقال اشتية إن الجناة يمعنون في القتل، فالطفل عودة يلتحق بكوكبة الشهداء قبل قليل في قرية المدية غرب رام الله في جرائم تحصد أرواح الأطفال والنساء والشيوخ نتيجة استمرار المجتمع الدولي في سياساته المزدوجة التي تشجع الجناة على مواصلة جرائمهم.

وتقدم اشتية من ذوي الطفل الشهيد وجميع الشهداء بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : المالية تعلن موعد صرف الدفعة المالية لراتب شهر 5

يديعوت: السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطًا شديدة على إدارة بايدن وتتبنى هذا التكتيك ..

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

إسرائيل تفرض إغلاقا على معابر الضفة وغزة الأحد القادم

“راجمات هيمارس وصواريخ جافلين” مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا وروسيا “غاضبة” ..

البيت الأبيض : تعهد بايدن بجعل السعودية منبوذة وتدفيعها الثمن لا يزال قائماً

الأخبار الرئيسية

"فتح": اغتيال المواطنين والعقاب الجماعي نار يسعرها الاحتلال سترتد حتما على جرائمه الإرهابية

f4228392081f92645625b134a9571ba2

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب مدينة رام الله

إحباط بالسلطة .. مجلة اسرائيلية تكشف خبايا مكالمة الرئيس عباس وبلينكين

منصور

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

zlXo4

موقع أميركي: البنتاجون يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية