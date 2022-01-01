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صبيحات: 70 شهيدا منذ مطلع العام الجاري

الخميس 02 يونيو 2022 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صبيحات: 70 شهيدا منذ مطلع العام الجاري



رام الله / سما /

 قال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري وصل إلى 70 شهيدا في جميع محافظات الوطن، بعد ارتقاء الفتى عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، بما يشمل القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48.

وأشار صبيحات، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا (أقل من 18 عاما)، و5 نساء.

وأوضح أن محافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد شهداء المحافظة 21 شهيدا، آخرهم الشهيد بلال عوض كبها، الذي ارتقى الليلة الماضية.

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