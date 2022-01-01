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"اتحاد كتاب فلسطين" يشيد بقرار نظيره الأميركي بشأن جرائم الاحتلال بحق صحفيين

الخميس 02 يونيو 2022 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اتحاد كتاب فلسطين" يشيد بقرار نظيره الأميركي بشأن جرائم الاحتلال بحق صحفيين



مسقط/ سما/

أشاد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، بانضمام اتحاد الكتّاب الأميركي إلى القضية المرفوعة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، باتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بحق صحفيين.

واعتبر الأمين العام للاتحاد مراد السوداني، الذي يشارك بأعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة العمانية مسقط، بقرار اتحاد الكتاب الأميركي، معتبره انتصارا للحق، ووقوفا أخلاقيا مع الصحفيين في فلسطين.

وطالب الإدارة الأميركية بضرورة مراجعة مواقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفع الغطاء عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم ضد العزل والمدنيين في فلسطين.

وكان مسؤولو ورؤساء الفروع وممثلون عن اتحاد الكتاب الأميركي صوت بالإجماع للانضمام إلى القضية المرفوعة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، لدى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لاستهدافها صحفيين.

ودعا "الاتحاد"، في بيانه جميع المؤسسات الصحفية الأميركية إلى التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)  قد قدموا بالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من مكتب "باينمانز" للمحاماة، "ودوتي ستريت تشامبرز" شكوى رسمية إلى الجنائية الدولية، مطلع بداية نيسان/ أبريل الماضي.

وأقر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية رسمياً باستلام الشكوى في 25 نيسان/ أبريل 2022، التي تتهم جيش وشرطة الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الصحفيين، وسيقوم بالنظر في القضية، ما يمكن أن يؤدي إلى إجراء تحقيق رسمي وملاحقة قضائية.ـــــــ

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