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انتخاب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

الخميس 02 يونيو 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين



رام الله / سما /

 فاز نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة العمانية مسقط، خلال اجتماعات الاتحاد (كونغرس 31).

وقالت نقابة الصحفيين في بيان أرسلت نسخة عنه لوكالة "وفا"، إن هذا الفوز جاء تتويجا للجهود التي بذلها أبو بكر والأمانة العامة، وانتصارا للصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون الحرب الاسرائيلية بحقهم، التي أدت الى استشهاد أكثر من 55 صحفيا وكان آخرهم الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، وإصابة واعتقال المئات منهم.

وتوجهت النقابة بالشكر والتقدير الى اعضاء كونغرس الاتحاد الدولي للصحفيين الذين صوتوا لفلسطين وتحقيق فوز كبير يدل على وقوف كل صحفيي العالم الى جانب الصحفي الفلسطيني، وتشكل ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحقهم.

يذكر أن انتخاب رئيس الاتحاد ونوابه وأمين الصندوق جرت بمشاركة 274 مشاركا، وذلك في قاعة المؤتمرات بمسقط.

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