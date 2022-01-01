أبو عمرو يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية تجاه شعبنا

رام الله / سما /

طالب رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري والوفد المرافق له، بتطبيق القرارات التي أصدرتها المنظمة الدولية.

وحث أبو عمرو خلال استقباله الخياري في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة تور وينسلاند، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون والشرعية الدولية، ووقف التوسع الاستيطاني واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، والمحافظة على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى حتى لا تذهب المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف والتوتر.

وأطلع أبو عمرو، الخياري على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وتصاعد اقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى، وسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير المواطنين كما يحصل في مسافر يطا، والاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وعمليات القتل الوحشية لأبناء شعبنا بدم بارد.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها العدوانية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارساتها الهادفة إلى تدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعجز المجتمع الدولي عن وقف هذا العدوان وهذه الممارسات.