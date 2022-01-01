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قرار سعودي هام بشأن ماء زمزم!

الخميس 02 يونيو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار سعودي هام بشأن ماء زمزم!



وكالات - سما-

قررت السلطات السعودية، منع المسافرين إلى خارج المملكة من وضع عبوات ماء زمزم داخل الأمتعة الموزونة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أصدرت تعميما جديدا إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن "التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة".

وشددت الهيئة على أن "عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك".

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